Dem Möringer Sportverein glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Möringen geboten. Die Möringerer waren den Gästen aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

David Berr traf für den Möringer Sportverein e.V. in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Minute 32: Möringer Sportverein mit 2:0 Vorsprung

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Schilling den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (74.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Möringerer aber nicht mehr aufholen. Die Möringerer haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Dzierma (66. Köppe), Kumpe, Bünnig (84. Drawehn), Mayer, Hutsu, Schilling (75. Prüfer), A. Eggert, Siegert, L. Eggert, Berr (84. Kuschmider)

SV 51 Langenapel: Peters – Schulz (73. Siemann), Bromann, Kamga Kamno (78. Schwerin), Afanasew, Beneke, Neuling, Meyer, Atah (46. Pokorny), Stolz, Roloff

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48