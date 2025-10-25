Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen die SV Union Heyrothsberge – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (5:1) wider.

Eilsleben/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Eilslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Christian Jakobs erzielt.

Minute 21 Eilslebener SV auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 1:1

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte weiter vor und errang die Führung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Alexander Vasükov versenkte den Ball in der 48. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 6:2 aus. Maximilian Reber traf in Spielminute 51 zum dritten Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Dann schafften es die Biederitzer, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Philipp Marth schoss und traf in der 67. Spielminute. Pascal Hampel schoss und traf in der 75. Minute. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Schon drei Minuten später konnte Tom Marks (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (78.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs (84. Weber), Reber, Pruhs (55. Badeleben), Falk, Derda (66. Matthies), Bach (66. Hasse), Hampel, Haus (75. Sacher), Willms, Sengewald

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marks, Taube, Peukert, Schäfer, Kloska (85. Hrachowitz), Schulze (85. Thorand), Möser (73. Wöhler), Schlüter, Vasükov, Marth

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62