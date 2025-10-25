Ergebnis 10. Spieltag 0:0 – VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf spielen remis
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.
Auerbach/vogtl./MTU. In der Arena zur Vogtlandweide haben 268 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VfB Auerbach 1 und der SG Union Sandersdorf verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf
VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Birkner, Schardt, Hache (73. Brejcha), Schmidt, Spranger (73. Bauer), Cermus, Guzlajevs, Weigel (73. Roscher), Voigt (54. Graf)
SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe (85. Stashenko), Sponholz, Sauer (77. Seifert), Walter (85. Mittmeier), Brunner, Nakano, Choschnau, Hamella, Farkas (73. Exner), Jauck
; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268