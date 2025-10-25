Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der Möringer Sportverein vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Möringen geboten. Die Möringerer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Langenapel durch.

David Berr (Möringer Sportverein e.V.) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Möringerer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Christopher Schilling der Torschütze (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Minute 32: Möringer Sportverein liegt mit 2:0 vorne

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Schilling den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (74.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Möringerer aber nicht mehr einholen. Die Möringerer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Schilling (75. Prüfer), L. Eggert, A. Eggert, Bünnig (84. Drawehn), Dzierma (66. Köppe), Kumpe, Mayer, Berr (84. Kuschmider), Siegert, Hutsu

SV 51 Langenapel: Peters – Atah (46. Pokorny), Neuling, Schulz (73. Siemann), Beneke, Meyer, Roloff, Stolz, Kamga Kamno (78. Schwerin), Bromann, Afanasew

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48