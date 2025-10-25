Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Im Stadion der Waggonbauer haben 145 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und dem SV Blau-Weiß Zorbau verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Franz Unger (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

BSV Halle-Ammendorf gleichauf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 0:0

Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kowalski (78. Schubert), Meyer (87. Dabel), Kunze, Hotopp, Hoffmann, Winkler, Schmitz, Niesel, Englich (78. Piven), Pannier

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel (69. Engl), Neuhaus, Omerovic, Hatim, Bondarenko (80. De Pinho Gomes), Souvatzoglou, Tsipi (83. Sothen), Neuhaus, Maier, Strauchmann

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145