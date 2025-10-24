Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Stahl Aken mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein (26.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Jonah Mißner den Ball ins Netz.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II liegt in Minute 45+2 2:0 vorn

In der 64. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Fynn Teichmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu verschaffen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, Mißner (63. Strobel), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Schneidewind, Kirchhoff, L. Csehil, Chebbah (89. Mewes), Nelles, Zagiev (74. Cil), Pabstmann

FC Stahl Aken: Krenzler – Abdul Awali (87. Schulz), Zakhel, Dreßler, Hellmer, Saalmann, Knauth, Mazurkevych, Mrachacz, Teichmann, Kutscher

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99