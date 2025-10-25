Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Julius Sahr, als Kevin Heinze für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

33 Minuten nach der Pause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – M. Michlick (80. Sachse), Heinrich, Alalawi, Weidmann, Olexy (80. Michalke), Quinque, Heinze (80. Schüler), J. Michlick, Böhme (61. Krause), Wedmann

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schütz, Oberländer, Krott (73. Howe), Gröber, Preuß, Bilke, Poenicke, Födisch, Kirschke, Kühne

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81