Ergebnis 9. Spieltag 4:0 – SV Allemannia 08 Jessen im Match gegen SG 1919 Trebitz deutlich überlegen
Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Coach Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.
Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.
Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Julius Sahr, als Kevin Heinze für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.
SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute
Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Jessen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
33 Minuten nach der Pause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz
SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – M. Michlick (80. Sachse), Heinrich, Alalawi, Weidmann, Olexy (80. Michalke), Quinque, Heinze (80. Schüler), J. Michlick, Böhme (61. Krause), Wedmann
SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schütz, Oberländer, Krott (73. Howe), Gröber, Preuß, Bilke, Poenicke, Födisch, Kirschke, Kühne
Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81