Die Tour de France 2027 startet mit drei Etappen quer durch Schottland, England und Wales. Auch die Tour der Frauen beginnt auf der Insel.

Edinburgh - Der Grand Départ der Tour de France 2027 führt die Radsport-Profis in drei Etappen durch Schottland, England und Wales. Die Organisatoren der Frankreich-Rundfahrt stellten am Donnerstag die ersten drei Teilabschnitte vor. Am 2. Juli 2027 starten die Männer in Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Über 184 Kilometer geht es ins englische Carlisle. Am zweiten Tag stehen dann 223 Kilometer von Kewick nach Liverpool auf dem Programm. Die dritte Etappe wird komplett in Wales ausgetragen: Von Welshpool geht es erneut über 223 Kilometer in die Hauptstadt Cardiff.

Zuletzt war die Tour 2014 in Großbritannien gestartet worden, damals in der Grafschaft Yorkshire im Norden Englands. 2027 wird der fünfte Grand Départ im Königreich für die Männer, der erste für die Frauen. Es ist das erste Mal, dass beide Grand Départs außerhalb Frankreichs im selben Land stattfinden.

Frauen-Tour führt durch England

Die Tour de France Femmes beginnt am 30. Juli mit einer Etappe von Leeds nach Manchester. Am zweiten Tag steht das Teilstück von Manchester nach Sheffield auf dem Programm. Die dritte Etappe wird in London ausgefahren.

„Großbritannien hat die Tour stets mit Leidenschaft und Stolz empfangen, und die Strecken, die wir heute vorstellen, spiegeln die Schönheit und Vielfalt der britischen Landschaft wider“, sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme.

Tour-Starts im Ausland sind mittlerweile eher Regel als Ausnahme. Die vergangenen Ausgaben wurden in Kopenhagen (2022), Bilbao (2023) und Florenz (2024) gestartet. In diesem Jahr wird das Peloton in Barcelona auf die dreiwöchige Reise geschickt.