Minneapolis - Die Minnesota Timberwolves und die Miami Heat haben sich die letzten beiden Plätze in den NBA-Playoffs gesichert. Die Heat setzten sich im Play-In-Duell mit den Chicaco Bulls am Freitag mit 102:91 durch und treffen von Sonntag an in der ersten Runde auf die Milwaukee Bucks. Die Timberwolves dominierten die Oklahoma City Thunder vor allem in der zweiten Halbzeit und erarbeiteten sich durch das 120:95 eine Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets. Die Bucks und die Nuggets waren in der Hauptrunde die jeweils besten Mannschaften der Eastern und Western Conference.

Bei den Heat überzeugten Jimmy Butler und Max Strus mit jeweils 31 Punkten. Bam Adebayo hatte einen schwachen Abend in der Offensive und traf nur einen von neun Wurfversuchen, hatte mit 17 Rebounds aber dennoch großen Anteil an der Playoff-Qualifikation seiner Mannschaft.

Bei Minnesota durfte Rudy Gobert nach seiner Sperre wieder mitspielen und steuerte 21 Zähler und 10 Rebounds bei. Bester Spieler für die Timberwolves war wie schon bei der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers drei Tage zuvor Karl-Anthony Towns, der auf 28 Punkte kam und 11 Rebounds hatte. Ebenfalls ein Double Double verbuchte Anthony Edwards mit 19 Punkten und 10 Rebounds.