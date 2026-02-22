Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Sonntag hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Arminia Magdeburg unterlag das Team von Tino Krebs mit 4:8 (4:6).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Timo Jakob das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

Minute 6 Haldensleber SC und SV Arminia Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Timo Jakob versenkte den Ball in Minute 11 noch einmal. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Louis Neumann traf in der 16. Spielminute zum zweiten Mal. Gleichstand. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Jannes Michael Prokop traf in Spielminute 32 per Strafstoß. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:5. Schultz traf in der 38. Minute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Neumann versenkte den Ball in Spielminute 45 zum dritten Mal. Eine echte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Louis Hering traf in der 69. Spielminute. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schultz (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 8:4 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Prokop (90. Schürmann), Thal, Grmay (46. Petrochenko), Fölsch, Boege, Madaus, Neumann, Ahlfeld, Schnee, Sulfrian

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Schultz, Beyer (70. Scharfe), Stackfleth, Jakob, Schoendube (46. Sheviakov), Reka, Gerlach, May, Hättasch (64. Hering)

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40