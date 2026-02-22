Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Einheit Rudolstadt an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den VfB Empor Glauchau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 125 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Florian Hähnel für Glauchau traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Glauchauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 54. Minute

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Werrmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Glauchauer gesichert. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (75. Rupprecht), Rühling, Schlegel, Heß (79. Barthel), Frackowiak, Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Kponton (46. Zerrenner), Starke, Schneider, Krahnert

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Knoll, Bernhardt, Werrmann, Barth (83. Bernert), Rühling (61. Luge), Ullmann, Riesen (76. Gaida), Hähnel, Sieber, Hertel (76. Sovago)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125