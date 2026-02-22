In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine üble Pleite gegen den VfB 1906 Sangerhausen und ging 0:9 (0:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Die 14 Zuschauer auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 0:9 (0:4) einstecken musste.

Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Halle der Torschütze (20.).

Minute 20: FSV Barleben 1911 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Philip Schütz traf in Minute 33, Halle in Minute 45, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 48, Theo Schremmer in Minute 55, Philip Schütz in Minute 70 und Sixten-Conner Bärwolf in Minute 75. Spielstand 8:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Nur eine Minute später konnte Tim Lange (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 9:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Alexander – Rautmann, Müller, J. L. Meyer (46. Leon), Teubner, Korbginski, Hein, Mathiot, J. P. Meyer, Winter, Altergott

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Bärwolf, Halle, Nicolai (50. Ruppe), Bühling, Grenzebach (55. Schoder), Lange, Schremmer (55. Hering), Buchhorn, Zarkua (50. Ehrich)

Tore: 0:1 Damien Halle (17.), 0:2 Damien Halle (20.), 0:3 Philip Schütz (33.), 0:4 Damien Halle (45.), 0:5 Sixten-Conner Bärwolf (48.), 0:6 Theo Schremmer (55.), 0:7 Philip Schütz (70.), 0:8 Sixten-Conner Bärwolf (75.), 0:9 Tim Lange (76.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 14