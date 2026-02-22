Kurz nach ihrer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen erhält Freeski-Superstar Eileen Gu eine traurige Nachricht. Unter Tränen berichtet die Chinesin vom Verlust eines Familienmitglieds.

Livigno - Es sollte einer der schönsten Tage in der Karriere von Freestyle-Superstar Eileen Gu werden. Doch kurze Zeit nach ihrer historischen Gold-Fahrt bei den Olympischen Winterspielen saß die 22 Jahre alte Chinesin weinend auf der Pressekonferenz und berichtete, dass sie soeben vom Tod ihrer Oma erfahren habe.

„Als ich sie das letzte Mal sah, bevor ich zu den Olympischen Spielen fuhr, war sie sehr krank, daher wusste ich, dass dies eine Möglichkeit war. Ich habe ihr nicht versprochen, dass ich gewinnen würde, aber ich habe ihr versprochen, dass ich mutig sein würde, so wie sie mutig war“, berichtete die Chinesin mit zittriger Stimme. „Sie war ein wirklich wichtiger Teil meines Lebens, als ich aufwuchs, und jemand, zu dem ich sehr aufgeschaut habe. Sie war eine Kämpfernatur.“

Gu krönt sich zur erfolgreichsten Freestylerin

Ihre historische Gold-Fahrt zuvor rückte damit weit in den Hintergrund. Die 22 Jahre alte Chinesin hatte sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durchgesetzt und ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia geholt. Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zweimal triumphiert.

„Ich bin die erfolgreichste Freeskierin aller Zeiten, Männer und Frauen eingeschlossen. Ich habe die meisten Goldmedaillen aller Zeiten, Männer und Frauen eingeschlossen. Das ist ein Beweis für Wettbewerbsstärke, für mentale Stärke“, hatte Gu unmittelbar nach dem Rennen stolz verkündet. Sie habe der Welt das Beste zeigen können, was das Frauenskifahren derzeit zu bieten habe.

Gu berichtete außerdem von einem Tagebucheintrag vor dem Wettkampf: „Ich habe über Selbstvertrauen geschrieben. Ich habe es so formuliert, dass ich den Lauf meines Lebens machen werde. Es geht darum, mein Leben und mein Lebenswerk in dem Moment, in dem es darauf ankommt, der Welt zu präsentieren.“

Mehrere Millionen Follower auf Instagram

Nach einem Patzer zum Auftakt demonstrierte Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin sprang fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugte mit sehenswerten Tricks. Nach dem Rennen sank sie in den Schnee, dann fiel Gu ihrer Mutter in die Arme. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freestyle und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.

Wegen schlechten Wetters war das Finale in Livigno von Samstag auf Sonntag verschoben worden. Eine deutsche Starterin hatte am Kampf um die Halfpipe-Medaillen nicht teilgenommen, Sabrina Cakmakli war bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

Gu lacht über Reporterfrage

Im Big Air und Slopestyle hatte die 22-Jährige jeweils die Silbermedaille gewonnen - und auf der anschließenden Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt. Auf eine Reporterfrage, ob sie ihre zweiten Plätze als zwei gewonnene Silbermedaillen oder als zwei verlorene Goldmedaillen sehe, erklärte Gu, dass sie die am meisten dekorierte Freestyle-Skifahrerin der Geschichte sei.

Die Chinesin lachte laut über die Frage und nannte die Perspektive von zwei verlorenen Medaillen „eine ziemlich lächerliche Sichtweise“. Sie zeige ihr bestes Skifahren, stehe für Tricks, die noch nie zuvor gemacht wurden und das sei mehr als gut genug.