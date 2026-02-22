Vertrag läuft am Saisonende aus Jan Löhmannsröben sammelt beim HFC weitere Pluspunkte in neuer Rolle: Bleibt der Routinier jetzt bei den Rot-Weißen?
Jan Löhmannsröben ist beim Hallescher FC vielseitig wertvoll. Beim Sieg gegen Greifswalder überzeugte er erneut als Rechtsverteidiger. Was bedeutet das für die anstehenden Vertragsgespräche?
22.02.2026, 17:11
Halle/MZ. Auf dem Papier macht sich der Posten im Portfolio gut. In der Realität schlaucht der neue Job von Jan Löhmannsröben beim Hallescher FC jedoch ordentlich. Beim Heimspiel in der Fußball-Regionalliga am Samstag gegen den Greifswalder FC verteidigte der bald 35-Jährige, eigentlich in der Innenverteidigung oder auf der Sechserposition zu Hause, zum zweiten Mal in Folge hinten rechts. Eine laufintensive Aufgabe.