Meister Oklahoma City Thunder ist weiter nicht zu stoppen. Altmeister LeBron James führt die Los Angeles Lakers zum Sieg.

Salt Lake City - Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist in der NBA weiter nicht zu stoppen. Der Meister der nordamerikanischen Basketball-Liga ließ den Utah Jazz keine Chance und verbuchte mit dem 131:101 in Salt Lake City bereits den 15. Erfolg nacheinander. Insgesamt war es der 23. Saisonsieg bei nur einer Niederlage.

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein war wegen einer Wadenverletzung zwar erneut nicht dabei, auch Thunder-Star Shai Gilgeous-Alexander fehlte wegen Ellenbogenproblemen. Doch die Gäste kompensierten die Ausfälle problemlos. Mit jeweils 25 Punkten waren Chet Holmgren und Jalen Williams die besten Werfer für Oklahoma.

James mit entscheidenden Körben für die Lakers

Altmeister LeBron James sicherte den Los Angeles Lakers am Ende den 112:108-Erfolg bei den Philadelphia 76ers. Der 40-Jährige traf beim Stand von 105:105 gut eine Minute vor Schluss zunächst einen Drei-Punkte-Wurf und war danach noch einmal zum 110:105 erfolgreich. Insgesamt erzielte James 29 Punkte. Zuletzt waren ihm in Toronto nur acht Zähler gelungen, nachdem er in 1.297 NBA-Partien in Folge immer zweistellig gepunktet hatte.

Bester Werfer bei Los Angeles war Luka Doncic mit 31 Punkten. Der Slowene holte zudem 15 Rebounds und verteilte 11 Vorlagen. Damit gelang Doncic ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Philadelphias Star Joel Embiid vergab 17 seiner 21 Würfe aus dem Feld und kam nur auf für ihn magere 16 Punkte.