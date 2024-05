Nach der Vizeweltmeisterschaft will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch bei der WM in Tschechien überzeugen. Ein NHL-Profi gibt sich selbstbewusst.

Wolfsburg - NHL-Profi Nico Sturm sieht Eishockey-Vizeweltmeister Deutschland bei der WM in Tschechien erneut unter den besten Mannschaften.

„Im Viertelfinale, da bin ich selbstbewusst, sind wir dabei. Das werden wir schaffen“, sagte der Stürmer der San José Sharks auf einer Pressekonferenz des TV-Senders „ProSieben“. „Danach ist alles möglich.“ Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet am 10. Mai in die Weltmeisterschaft mit der Partie gegen die Slowakei.

Nach dem Coup im vergangenen Jahr im finnischen Tampere werde laut Sturm das DEB-Team „niemand mehr unterschätzen. Die Top-Nationen werden vor dem Spiel gegen uns nicht mehr denken, dass es wie vor zehn Jahren einen leichten Sieg mit vielen Toren geben wird“, sagte der 28-Jährige.

„Sportlich war es eine Katastrophe“

Sturm kam in der vergangenen Spielzeit auf 63 NHL-Spiele. Mit den Sharks verpasste er deutlich die Playoffs. „Das war die schwerste Saison für mich“, erklärte er. „Sportlich war es eine Katastrophe.“

Bei der Nationalmannschaft hat der Nordamerika-Profi schnell wieder den Spaß und den Spirit gespürt. „Genau das unterscheidet uns von anderen Nationen. Die müssen die Spieler eher animieren. Wir wollen hier herkommen“, sagte Sturm.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bestreitet vor der WM am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) in Wolfsburg und zwei Tage später in Weißwasser (19.30 Uhr/Magentasport) zwei Testspiele gegen Frankreich.