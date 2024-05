Werder plant die neue Saison. Und kann auch in Zukunft auf einen wichtigen Spieler setzen.

Bremen - Werder Bremen kann auch in Zukunft auf Mitchell Weiser bauen. Der auslaufende Vertrag mit dem 30 Jahre alten Außenverteidiger wurde nach langen Verhandlungen verlängert, wie der Fußball-Bundesligist einen Tag vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) mitteilte. Über die Vertragslaufzeit machte Werder wie üblich keine Angaben. Weiser spielt seit drei Jahren für die Grün-Weißen.

„Wir hatten intensive Gespräche mit Mitchell und freuen uns sehr, dass er den Weg gemeinsam mit uns weitergehen will. Mit seinem sportlichen Wert und seiner Erfahrung ist er ein wichtiger Leistungsträger in unserem Kader“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. Werder-Coach Ole Werner fügte hinzu: „Mitch bringt außergewöhnliche Fähigkeiten mit ein und ist mit seinen Qualitäten auf der rechten Seite einer unserer zentralen Spieler.“

Weiser, der im Sommer 2021 aus Leverkusen gekommen war, steht am Samstag gegen Bochum vor seinem 200. Bundesligaspiel. „Meine Familie und ich fühlen uns in Bremen und im Verein sehr wohl. Ich nehme auch wahr, dass sich hier im Club einiges in die richtige Richtung entwickelt und habe mich deshalb auch entschieden, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen“, sagte Weiser.