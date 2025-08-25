Das deutsche Rumpfaufgebot bei den US Open hat sich mit dem Aus von Tatjana Maria weiter dezimiert. Es gibt aber auch das erste Erfolgserlebnis.

New York - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open als Qualifikant die Chance auf den Zweitrunden-Einzug genutzt. Der 35-Jährige kämpfte sich in New York gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald zu einem 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:3. Damit zog er als erster deutscher Tennisprofi in die zweite Runde ein. In den Pausen kühlte er sich immer wieder mit Eis-Handtüchern, nach dem gemeistertem Kraftakt bedankte er sich bei den deutschen Fans.

Nach einem Satz- und Break-Rückstand drehte der Davis-Cup-Profi die Partie und durfte nach 2:52 Stunden jubeln. Der Warsteiner hatte zunächst Probleme, ins Match zu finden, leistete sich Unkonzentriertheiten und Doppelfehler. Aber auch der Amerikaner wackelte. Das Duell war bei Temperaturen um die 30 Grad auf beiden Seiten von Fehlern geprägt. Für die kommende, schwierigere Aufgabe gegen den Dänen Holger Rune wird sich Struff steigern müssen.

Aus Damen-Trio wird ein Duo

Tatjana Maria erlebte dagegen mit dem klaren 3:6, 2:6 gegen die frühere Top-Ten-Spielerin Maria Sakkari ihre nächste Grand-Slam-Enttäuschung und schied als Erste aus einem deutschen Damen-Trio aus. „Allgemein habe ich nicht gut gespielt“, bilanzierte die 38-Jährige. „Meine Slicebälle waren zu hoch, und wenn mein erster Aufschlag nicht kommt, ist es schwierig.“

Wie gewohnt versuchte Maria, mit unterschnittenen Vor- und Rückhandbällen ihre Gegnerin aus dem Konzept zu bringen, blieb aber viel zu ungefährlich. Die Griechin konnte sich darauf einstellen und konterte erfolgreich.

Zverev am Dienstag gefordert

Nur sechs deutsche Teilnehmer - je drei bei den Herren und bei den Damen - waren anfangs in den Einzel-Hauptfeldern aufgelistet. Weniger waren es bei einem der vier Grand-Slam-Turniere zuletzt 1983.

Alexander Zverev führt das historisch kleine Rumpfaufgebot an. Für den Weltranglisten-Dritten steht die Erstrunden-Pflichtaufgabe am Dienstag in der Nightsession (Ortszeit) an. Dann möchte sich der Spitzenspieler nach dem Erstrunden-Debakel in Wimbledon mit einem Erfolg gegen den Chilenen Alejandro Tabilo auf der Grand-Slam-Bühne zurückmelden.

Im Damen-Tableau sind noch Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund und Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys dabei, die ebenfalls am Dienstag ins Turnier einsteigen. Zudem ist Daniel Altmaier gefordert.