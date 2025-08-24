Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:9 (0:3) verließ die NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag den Sportplatz Rot-Weiß. Die SV Fortuna Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Rot-Weiß wurden die Fans der NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Neun Bälle gingen Keeper Niclas Jusczyk durch die Lappen. Das Spiel endete 0:9 (0:3).

In Minute 12 schoss Kenny Rößner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Rößner der Torschütze (17.).

17. Minute: NSG SSC/RW Weißenfels 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Rößner traf gleich mehrmals – in Minute 31 und 51, Mensing in Minute 59, Maximilian Fleck in Minute 69, Paul David Gödecke in Minute 74 und Moritz Mensing in Minute 80. Spielstand 8:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Schon eine Spielminute darauf konnte Niklas Hännig (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (81.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Weißenfelser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles (46. Almutaleb), Wagner, Borkmann, Buttlar, Kalkofen, Schulze, Skupin (46. Menzel), Perrey (46. Brendel), May, Saedan (67. Magul)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (46. Hännig), Fleck, Kirchhoff (65. Drizari), Czerwenka, Telch, Lenze, Prause (57. Mensing), Rößner (60. Gödecke), Nyarko, Starikovskiy (65. Tapsoba)

Tore: 0:1 Kenny Rößner (12.), 0:2 Kenny Rößner (17.), 0:3 Kenny Rößner (31.), 0:4 Kenny Rößner (51.), 0:5 Moritz Mensing (59.), 0:6 Maximilian Fleck (69.), 0:7 Paul David Gödecke (74.), 0:8 Moritz Mensing (80.), 0:9 Niklas Hännig (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Sandro Friedrich; Zuschauer: 60