Der SV Groß Santersleben I erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 51 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Yohanes Tafere für Groß Santersleben traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Patrick Kreutzer erzielt.

45. Minute SV Groß Santersleben I und Magdeburger SV Börde im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In der 90. Minute gelang es Al Houri, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.). In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (90. Abou Laban), Ilijoski, C. Madaus, Otto, Qorbani, Banas (70. Al Houri), Hahn (80. Delleh), Tafere (90. Fateh), Lange (90. Hoffmann), C. Madaus

Magdeburger SV Börde: König – Schüßler (46. Müller), Boeke, Blümel (46. Beyer), Brussig, Rebone (66. Johne), Kreutzer, Wolff, Rhode, Horstkötter, Wesemeier (78. Gallert)

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51