Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Freitag 2:2 (1:0) getrennt.

David Abraham (Roter Stern Sudenburg) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jan Lüthgarth den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg führt nach 64 Minuten 2:0

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Ruben Schäfer (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kleinmühlingen/Zens erzielen (82.). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (70. Freise), Böttcher, Spilgies (62. Lüthgarth), Gläser (86. Zen Al Abeden), Telge (62. Pfitzner), Felgenhauer, Hennings, Unger, Riedel, Graupner (46. Janik)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Meinecke, Hertel, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Ostwald, Braunert, Stüber, Richter, Jakobs (46. Schäfer), Boese

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170