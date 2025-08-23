weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Für den Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete das Spiel gegen die SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

23.08.2025, 18:50

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2.

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 1

0:0 Ausgleich im Spiel TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen SV Union Heyrothsberge –

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Hildebrandt, Kutz, Iyamu, Rohde, Reuper (73. Schulz), Fischer, Simon, Alali Alhamad (89. Wald), Oeding
SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz, Schulze, Raue, Schäfer, Vogel (61. Marth), Schlüter, Wöhler, Kloska, Taube, Peukert
; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47