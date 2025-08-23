Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge
Für den Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete das Spiel gegen die SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge. 47 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 1
0:0 Ausgleich im Spiel TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen SV Union Heyrothsberge –
Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Hildebrandt, Kutz, Iyamu, Rohde, Reuper (73. Schulz), Fischer, Simon, Alali Alhamad (89. Wald), Oeding
SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz, Schulze, Raue, Schäfer, Vogel (61. Marth), Schlüter, Wöhler, Kloska, Taube, Peukert
; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47