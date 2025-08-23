Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 6:0 (5:0) fegte die Mannschaft des TSV Niederndodeleben den SV Eintracht Gommern am Samstag vom Platz.

Hohe Börde/MTU. Gleich sechsmal hat der TSV Niederndodeleben am Samstag gegen die Gegner aus Gommern eingenetzt. 6:0 (5:0) für die Niederndodelebener.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tony Lüddeckens das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Niederndodelebener legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Lüddeckens der Torschütze (19.).

Tony Lüddeckens kickt TSV Niederndodeleben in 2:0-Führung – 19. Minute

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Lüddeckens den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (52.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener entschieden. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Niederndodeleben rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – K. Husnik (58. Merres), Schott, Müller (58. Bergmann), Ahlemann, Ferl, Biermanski (50. Gottschalk), Dreiling (58. K. Husnik), Frank, Lüddeckens (67. Jebsen), Nötzold

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Hoppe (71. Shadramabpardeh), Sindermann, Hübener, Randel, Schellbach, Napiontek, Schmidt, Knobloch, Baumbach, Tuente (75. Schäfer)

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100