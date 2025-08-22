Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens haben sich am Freitag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

David Abraham (Roter Stern Sudenburg) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jan Lüthgarth der Torschütze (64.).

2:0 Vorsprung für Roter Stern Sudenburg – 64. Minute

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Ruben Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bördeländer zu erlangen (82.). Die Berliner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (62. Lüthgarth), Hennings, Unger, Gläser (86. Zen Al Abeden), Abraham (70. Freise), Riedel, Telge (62. Pfitzner), Felgenhauer, Böttcher, Graupner (46. Janik)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Ostwald, Stüber, Meinecke, Jakobs (46. Schäfer), Boese, Richter, Hertel

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170