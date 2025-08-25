Naomi Osaka ist als Mutter auf der Tennis-Tour unterwegs. Sie hat schon mehrfach über ihre mentale Gesundheit berichtet. Nun macht sie schwierige Zeiten nach der Geburt ihrer Tochter öffentlich.

Tennisspielerin Naomi Osaka machte nach der Geburt ihrer Tochter eine schwere Zeit durch.

New York - Tennisstar Naomi Osaka hat nach eigenen Worten nach der Geburt ihrer Tochter eine schwierige Zeit durchlebt. „Ehrlich gesagt hatte ich auch extrem starke postpartale (Depressionen) und wusste nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte“, sagte sie, wie mehrere Medien sie zitierten, in ihrer Dokumentation „Naomi Osaka: The Second Set“.

Die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin war im Juli 2023 Mutter geworden. Im Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Shai kehrte sie auf die Profi-Tour zurück.

Vor der Geburt hätten sie viele Menschen vor der Zeit danach gewarnt. Deswegen habe sie gedacht, dass sie Symptome vermeiden könne, berichtete die 27 Jahre alte Japanerin. Das sei dann aber nicht der Fall gewesen.

Ihre Tochter ist für Osaka das größte Geschenk

„Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Es fühlte sich an, als hätten alle anderen weitergemacht und würden ein buntes Leben führen. Währenddessen war meine Welt in Grau gefangen“, wird Osaka zitiert. Sie wolle aber auf keinen Fall, dass ihre Tochter denke, dass ihre Geburt nicht das größte Geschenk für sie gewesen sei.

Osaka hatte schon 2021 über Depressionen und Angstzustände berichtet und später eine längere Pause genommen, um ihre mentale Gesundheit zu schützen.

Derzeit tritt die frühere Weltranglisten-Erste bei den US Open in New York an. Am Dienstag bekommt sie es in der ersten Runde mit der Belgierin Greet Minnen zu tun.