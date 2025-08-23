Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 6:0 (5:0) fegte die Mannschaft des TSV Niederndodeleben den SV Eintracht Gommern am Samstag vom Spielfeld.

Hohe Börde/MTU. 6:0 (5:0) in Niederndodeleben: Ganze sechs Bälle hat das Team von Felix Narr, der TSV Niederndodeleben, am Samstag im Tor der Gegner aus Gommern untergebracht.

Tony Lüddeckens (TSV Niederndodeleben) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Lüddeckens (19.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben steckte einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Lüddeckens (Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (52.). Mit 6:0 gingen die Niederndodelebener als Sieger vom Platz. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Niederndodelebener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (50. Gottschalk), Dreiling (58. K. Husnik), Schott, K. Husnik (58. Merres), Frank, Ferl, Lüddeckens (67. Jebsen), Müller (58. Bergmann), Ahlemann, Nötzold

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Sindermann, Knobloch, Schellbach, Hübener, Napiontek, Schmidt, Randel, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Tuente (75. Schäfer), Baumbach

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100