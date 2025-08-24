Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Endstand von 0:9 (0:3) verließ die NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag den Sportplatz Rot-Weiß. Die SV Fortuna Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Rot-Weiß wurden die Fans der NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Neun Bälle gingen Keeper Niclas Jusczyk durch die Lappen. Das Spiel endete 0:9 (0:3).

Kenny Rößner traf für die SV Fortuna Magdeburg e.V. in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Rößner (17.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück – 17. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Rößner traf gleich mehrmals – in Minute 31 und 51, Mensing in Minute 59, Maximilian Fleck in Minute 69, Paul David Gödecke in Minute 74 und Moritz Mensing in Minute 80. Spielstand 8:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Bereits eine Minute darauf konnte Niklas Hännig (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (81.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die NSG SSC/RW Weißenfels rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Skupin (46. Menzel), Perrey (46. Brendel), Wagner, May, Borkmann, Kalkofen, Kuhles (46. Almutaleb), Saedan (67. Magul), Schulze, Buttlar

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Fleck, Prause (57. Mensing), Shaqiri (46. Hännig), Starikovskiy (65. Tapsoba), Kirchhoff (65. Drizari), Rößner (60. Gödecke), Nyarko, Lenze, Czerwenka

Tore: 0:1 Kenny Rößner (12.), 0:2 Kenny Rößner (17.), 0:3 Kenny Rößner (31.), 0:4 Kenny Rößner (51.), 0:5 Moritz Mensing (59.), 0:6 Maximilian Fleck (69.), 0:7 Paul David Gödecke (74.), 0:8 Moritz Mensing (80.), 0:9 Niklas Hännig (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Sandro Friedrich; Zuschauer: 60