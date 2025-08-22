Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Freitag 2:2 (1:0) getrennt.

David Abraham (Roter Stern Sudenburg) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jan Lüthgarth den Ball ins Netz.

Minute 64: Roter Stern Sudenburg liegt mit 2:0 vorne

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ruben Schäfer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Bördeländer Team errang (82.). Die Berliner sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (70. Freise), Böttcher, Unger, Hennings, Riedel, Spilgies (62. Lüthgarth), Telge (62. Pfitzner), Gläser (86. Zen Al Abeden), Felgenhauer, Graupner (46. Janik)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Meinecke, Braunert, Hertel, Richter, Jakobs (46. Schäfer), Zöbisch (46. Ninschkewitz), Ostwald, Boese

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170