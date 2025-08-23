Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 57 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Möser/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Samswegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Simon Moratschke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Minute 70: TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 Vorsprung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Nils Rölke ersetzte Robin Kloska. Auf der Gastseite sprangen Max Marcel Stettin für David Herbst und Tim Engler für Leon Bartsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Nils Rölke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (70.). Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Burger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe, K. Kloska, Moratschke (81. Eickhoff), Jordan (88. Fähse), Rieche, R. Kloska (46. Rölke), Sachs, Jentzsch, Thiele (73. Friedhoff), Pilz

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Kober, Lehmann, Ermisch, Wagner, Bartsch (46. Engler), Ismail, Ronge, Herbst (41. Stettin), Nagel, Gamroth

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57