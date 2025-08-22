Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als David Abraham für Stern traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Stern noch einen drauf: In Minute 64 wurde ein weiteres Tor durch Jan Lüthgarth erzielt.

Roter Stern Sudenburg führt in Minute 64 mit 2:0

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ruben Schäfer (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kleinmühlingen/Zens erlangen (82.). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Spilgies (62. Lüthgarth), Böttcher, Abraham (70. Freise), Unger, Telge (62. Pfitzner), Hennings, Gläser (86. Zen Al Abeden), Felgenhauer, Riedel, Graupner (46. Janik)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Hertel, Ostwald, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Boese, Jakobs (46. Schäfer), Meinecke, Braunert, Richter

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170