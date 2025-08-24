In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die NSG SSC/RW Weißenfels am Wochenende eine üble Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:9 (0:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Ingolf Schöniger hat am Sonntag vor 60 Zuschauern auf dem Sportplatz Rot-Weiß ganze neun Tore einstecken müssen. Das Spiel endete 0:9 (0:3).

Nach zwölf Minuten schoss Kenny Rößner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Rößner den Ball ins Netz (17.).

NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück – 17. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Rößner traf gleich mehrmals – in Minute 31 und 51, Mensing in Minute 59, Maximilian Fleck in Minute 69, Paul David Gödecke in Minute 74 und Moritz Mensing in Minute 80. Spielstand 8:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Niklas Hännig, den Ball ins Netz zu befördern (81.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Skupin (46. Menzel), Kalkofen, May, Wagner, Kuhles (46. Almutaleb), Schulze, Perrey (46. Brendel), Borkmann, Buttlar, Saedan (67. Magul)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Prause (57. Mensing), Rößner (60. Gödecke), Kirchhoff (65. Drizari), Nyarko, Starikovskiy (65. Tapsoba), Fleck, Czerwenka, Shaqiri (46. Hännig), Telch, Lenze

Tore: 0:1 Kenny Rößner (12.), 0:2 Kenny Rößner (17.), 0:3 Kenny Rößner (31.), 0:4 Kenny Rößner (51.), 0:5 Moritz Mensing (59.), 0:6 Maximilian Fleck (69.), 0:7 Paul David Gödecke (74.), 0:8 Moritz Mensing (80.), 0:9 Niklas Hännig (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Sandro Friedrich; Zuschauer: 60