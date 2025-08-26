Carlos Alcaraz ist neben Jannik Sinner der Top-Titelkandidat bei den US Open. Sein Auftakt gelingt souverän, er überrascht dabei mit seiner Frisur. Die Begründung ist kurios.

New York - Mit neuer Frisur ist Mitfavorit Carlos Alacaraz erfolgreich in die US Open gestartet. Der spanische Tennisprofi setzte sich souverän gegen den amerikanischen Aufschlagspezialisten Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 durch. Alcaraz überraschte am Tag seines ersten diesjährigen Auftritts in New York mit kurz geschorenen Haaren und offenbarte nach seinem Match, dass dafür ein Missgeschick seines Bruders verantwortlich war.

Er habe unbedingt vor dem Auftakt des Grand-Slam-Turniers noch einen Haarschnitt haben wollen, weil er seine Haare schon ziemlich lang fand, berichtete der Weltranglisten-Zweite. „Plötzlich hat sich mein Bruder mit der Maschine vertan. Er hat sie einfach abgeschnitten. Dann war die einzige Möglichkeit, sie einfach abzurasieren“, erzählte der 22-Jährige.

Spanier witzelt: Jetzt noch schneller

Alcaraz nahm es gelassen. Es sei nicht so schlimm, in ein paar Tagen sei sein Haar wieder gewachsen. „Manche mögen es, manche mögen es nicht. Um ehrlich zu sein, ich lache darüber, wie die Leute reagieren. Es ist, wie es ist.“ Er sei mit dem neuen Haarschnitt schneller gewesen, witzelte Alcaraz noch.

Nach 2:05 Stunden hatte der Spanier das Weiterkommen perfekt gemacht. Der French-Open-Champion Alcaraz bekommt es nun in der zweiten Runde mit dem italienischen Außenseiter Mattia Bellucci zu tun.

Vor einem Jahr war Alcaraz beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert. 2022 gewann er in New York den ersten seiner mittlerweile fünf Grand-Slam-Titel.