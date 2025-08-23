Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die TSG Grün-Weiß Möser I vor 57 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Möser/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen die Gäste aus Samswegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Simon Moratschke für Möser traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

70. Minute: TSG Grün-Weiß Möser I liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Nils Rölke wurde für Robin Kloska eingesetzt. Auf der Gastseite verließen David Herbst für Max Marcel Stettin und Leon Bartsch für Tim Engler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nils Rölke (Möser) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 2:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Burger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Sachs, Jordan (88. Fähse), Moratschke (81. Eickhoff), R. Kloska (46. Rölke), Jentzsch, Thiele (73. Friedhoff), K. Kloska, Rieche, Karbe

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Ronge, Ismail, Wagner, Ermisch, Nagel, Kober, Gamroth, Bartsch (46. Engler), Herbst (41. Stettin), Lehmann

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57