Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der SV Arminia Magdeburg vor 153 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:3).

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Benjamin Hättasch der Torschütze (25.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen Haldensleber SC – Minute 25

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Haldensleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Louis Neumann versenkte den Ball in Minute 27, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Lucas Barth versenkte den Ball in der 31. Spielminute, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joel Elisee Johnson wurde für Benjamin Hättasch eingesetzt und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite verließ Till Richter für Yoeal Daniel Okubazgi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Haldensleber SC steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Anton Sheviakov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hering (46. Plexnies), Schoendube, Scharfe (46. Hoffmann), May, Hättasch (74. Johnson), Kranz, Beyer (83. Sheviakov), Assner (66. Gerlach), Barth, Reka

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Riedner, Schnee, Klein, Neumann, Petrochenko, Ahlfeld, Sulfrian (58. Asfahale), Richter (74. Okubazgi), Prokop

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153