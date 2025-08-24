Ergebnis 2. Spieltag 2:0 – Heimsieg für VfB Germania Halberstadt gegen SG Union Sandersdorf
Die VfB Germania Halberstadt errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 41 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.
Halberstadt/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Friedensstadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Halberstädter gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Sandersdorf.
In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.
Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 2
Minute 56: VfB Germania Halberstadt mit 2:0 Vorsprung
Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (56.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf
VfB Germania Halberstadt: Neumann – Simon, Lancine, Schürmann (86. Leube), Schrader (70. Günther), Knoche (86. Naujoks), Stender, Ucke, Stemmler, Leopold, Behrens (59. Dobritz)
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte (70. Stagat), Osterland, Mackowiak (79. Herzel), Seide, Groh, Nitsche, Mühlbauer (32. Pätzke), Trettenbach, Mittmeier, Wieczorek
Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41