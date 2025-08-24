Die VfB Germania Halberstadt errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 41 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Friedensstadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Halberstädter gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Sandersdorf.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Minute 56: VfB Germania Halberstadt mit 2:0 Vorsprung

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (56.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Simon, Lancine, Schürmann (86. Leube), Schrader (70. Günther), Knoche (86. Naujoks), Stender, Ucke, Stemmler, Leopold, Behrens (59. Dobritz)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte (70. Stagat), Osterland, Mackowiak (79. Herzel), Seide, Groh, Nitsche, Mühlbauer (32. Pätzke), Trettenbach, Mittmeier, Wieczorek

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41