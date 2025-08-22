Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss David Abraham das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Berliner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Jan Lüthgarth der Torschütze (64.).

Roter Stern Sudenburg führt mit 2:0 – Minute 64

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Ruben Schäfer (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kleinmühlingen/Zens erlangen (82.). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser (86. Zen Al Abeden), Spilgies (62. Lüthgarth), Böttcher, Unger, Abraham (70. Freise), Riedel, Felgenhauer, Telge (62. Pfitzner), Graupner (46. Janik), Hennings

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Stüber, Boese, Ostwald, Meinecke, Hertel, Braunert, Zöbisch (46. Ninschkewitz), Richter, Jakobs (46. Schäfer)

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170