Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TSV Niederndodeleben vor 100 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überlegenen 6:0 (5:0) durch.

Hohe Börde/MTU. 6:0 (5:0) in Niederndodeleben: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Felix Narr, der TSV Niederndodeleben, am Samstag im Tor der Gegner aus Gommern untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Tony Lüddeckens das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Lüddeckens den Ball ins Netz (19.).

Doppelpack von Tony Lüddeckens bringt TSV Niederndodeleben 2:0 in Führung – 19. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lüddeckens traf in Minute 35, Jan Frank in Minute 42 und Kenneth-Leif Husnik in Minute 44. Spielstand 5:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Lüddeckens den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (52.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener entschieden. In Spielminute 61 handelte sich der TSV Niederndodeleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Niederndodelebener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Eintracht Gommern

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens (67. Jebsen), Ferl, Biermanski (50. Gottschalk), Schott, Frank, Dreiling (58. K. Husnik), Ahlemann, Nötzold, Müller (58. Bergmann), K. Husnik (58. Merres)

SV Eintracht Gommern: Anders (46. Meyer) – Napiontek, Hübener, Sindermann, Schellbach, Randel, Tuente (75. Schäfer), Baumbach, Schmidt, Hoppe (71. Shadramabpardeh), Knobloch

Tore: 1:0 Tony Lüddeckens (5.), 2:0 Tony Lüddeckens (19.), 3:0 Tony Lüddeckens (35.), 4:0 Jan Frank (42.), 5:0 Kenneth-Leif Husnik (44.), 6:0 Tony Lüddeckens (52.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Fynn Stahnke, Cedric Kahl; Zuschauer: 100