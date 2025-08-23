Die TSG Grün-Weiß Möser I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 57 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Möser/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten die Gäste aus Samswegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Simon Moratschke (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TSG Grün-Weiß Möser I führt mit 2:0 – 70. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Nils Rölke kam rein für Robin Kloska. Auf der Gastseite sprangen Max Marcel Stettin für David Herbst und Tim Engler für Leon Bartsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Nils Rölke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (70.). Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die TSG Grün-Weiß Möser I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Jentzsch, Jordan (88. Fähse), Thiele (73. Friedhoff), Karbe, K. Kloska, R. Kloska (46. Rölke), Pilz, Rieche, Moratschke (81. Eickhoff)

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Ermisch, Ismail, Nagel, Ronge, Bartsch (46. Engler), Kober, Wagner, Lehmann, Gamroth, Herbst (41. Stettin)

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57