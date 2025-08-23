Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Begegnung von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge endet unentschieden 0:0

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

0:0 Ausgleich im Spiel TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen SV Union Heyrothsberge –

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Oeding, Hildebrandt, Fischer, Reuper (73. Schulz), Alali Alhamad (89. Wald), Iyamu, Simon, Niemann, Rohde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Kloska, Vogel (61. Marth), Raue, Schäfer, Schulze, Fritz, Taube, Wöhler, Schlüter

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47