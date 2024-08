Saint-Denis - Medaillenhoffnung Julian Weber ist ohne Probleme in das olympische Speerwurf-Finale der Spiele von Paris eingezogen. Der Mainzer warf in der Qualifikation im Stade de France im ersten Versuch 87,76 Meter und übertraf damit auf Anhieb klar die geforderte Weite von 84,00 Metern.

Weber war zuletzt bei der EM in Rom Zweiter geworden. 2022 in München feierte der 29-Jährige mit dem Europameistertitel seinen bislang größten Erfolg. Eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen fehlt ihm noch. 2021 in Tokio sowie bei den Welt-Titelkämpfen 2022 und 2023 belegte Weber jeweils Rang vier.