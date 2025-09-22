Eine Halbzeit lang dominieren Sabally und Co. Dann läuft nicht mehr viel zusammen. Auch nicht bei Deutschlands Basketball-Star.

Minneapolis - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist mit den Phoenix Mercury mit einer Niederlage in die Halbfinal-Playoffs der WNBA gestartet. Sabally und Co. verloren bei den Minnesota Lynx mit 69:82 und stehen in der Best-of-Five-Serie damit bereits unter Druck.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der sich Phoenix eine Sieben-Punkte-Führung erarbeitet hatte (47:40), ging den Gästen nach dem Seitenwechsel die Kraft aus. Vor allem offensiv lief bei Phoenix nicht mehr viel zusammen. Sabally musste sich mit zehn Punkten begnügen. Spiel zwei findet am Mittwoch (Ortszeit) erneut in Minneapolis statt, ehe die Serie nach Phoenix wechselt.

Im Halbfinale hatte sich Satou Sabally mit Phoenix etwas überraschend gegen die New York Liberty mit ihrer jüngeren Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich durchgesetzt. Für die Titelverteidigerinnen endete die WNBA-Spielzeit damit mit einer großen Enttäuschung.