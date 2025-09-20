Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Rouven Blecker für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

67. Minute: FC Einheit Wernigerode II liegt mit 2:0 vorne

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Julian Schmidt den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (67.). Damit war der Erfolg des FC Einheit Wernigerode II gesichert. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Ibrahim (90. Reitmann), Böhme, R. Schmidt, Blecker, J. Schmidt (85. Clemens), Müller, Beddigs, Niehoff (64. Kodatis), Peszt (76. Kläfker), Herbst (52. Foltis)

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (67. Asemerom), Krokowski, Seil, Hahne, Kugenbuch (67. Koch), Müller, Seil, Thiel (41. Wagner), Blume (79. Stechhahn), Mittag

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251