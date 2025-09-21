Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Marian Pohle Hindermann und sein Team SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (2:1) wider.

Quedlinburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 am Sonntag 6:2 (2:1) getrennt.

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Doch die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Leon Fischer erzielt.

28. Minute SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gleichauf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann gelang es den Plötzkauern, dem SV Plötzkau 1921 e.V. etwas entgegenzusetzen. Fischer versenkte den Ball in Spielminute 80 noch einmal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Jackisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:2 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Ziesing, Hartrampf (46. Jackisch), Fischer (46. Beyer), Meyer, Pathak, Beti, Elsner, Rosplesch, Gabriel, Mahring

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Küstermann, Fischer, Landgraf (63. Häckert), Weise, Meißner, Gelbke, Fricke, Fromme, Fütz

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28