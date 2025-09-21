Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 62 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Staßfurt/MTU. Im Spiel zwischen Nienburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber.

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 42 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Joey Ziebell, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Der Nienburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Lorenz, Ziebell, Schielke (46. Hellwig), Haisch, Stöhr, Brett, Rosenberger (72. Borchert)

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Lorenz (45. Fleck), Lampe (46. Köhler), Kühne (46. Kersten), Rothmann, Kumbu (34. Desivojevic), Münzer, Kommritz, Schaaf, Krug

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62