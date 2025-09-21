Der Nienburg errang am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 62 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Staßfurt/MTU. Im Spiel zwischen Nienburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bernburger konterten in der 42. Minute. Diesmal war Dean Haisch der Torschütze.

Nienburg Kopf an Kopf mit SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Joey Ziebell (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Nienburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Ziebell, Rosenberger (72. Borchert), Brett, Haisch, Lorenz, Schielke (46. Hellwig), Stöhr

SV Einheit Bernburg: Malz – Lampe (46. Köhler), Schaaf, Kumbu (34. Desivojevic), Kommritz, Lorenz (45. Fleck), Rothmann, Münzer, Kohl, Kühne (46. Kersten), Krug

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62