Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode unter Leitung von Coach Marian Pohle Hindermann feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Plötzkau 1921 mit einem 6:2 (2:1) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II-Partie.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (2:1).

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Fischer den Ball ins Netz.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 28

Unentschieden. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann schafften es die Plötzkauer, dem SV Plötzkau 1921 e.V. etwas entgegenzusetzen. Fischer traf in Minute 80 zum zweiten Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jackisch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:2 verfestigte (88.). Damit war der Erfolg der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Gabriel, Rosplesch, Mahring, Pathak, Meyer, Elsner, Hartrampf (46. Jackisch), Fischer (46. Beyer), Ziesing

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Gelbke, Meißner, Fricke, Fromme, Küstermann, Popp, Landgraf (63. Häckert), Fütz, Fischer, Weise

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28