Jacksonville - Quarterback Daniel Jones von den Indianapolis Colts hat sich die Achillessehne gerissen und wird seinem Team lange fehlen. „Er wird in dieser Woche operiert werden“, sagte Coach Shane Steichen. „Ich habe natürlich großes Mitgefühl für ihn, es ist einfach eine unglückliche Situation. Er arbeitet so hart, ist unser Mannschaftskapitän. Er ist einer der zähesten Typen, die ich kenne. Ich bete einfach für seine schnelle Genesung.“

Jones hatte sich die Verletzung am Sonntag im ersten Viertel des NFL-Spiels bei den Jacksonville Jaguars zugezogen und konnte nicht weiterspielen. Der 28-Jährige hatte einen Pass auf Wide Receiver Alec Pierce gespielt, war danach zu Boden gegangen und hatte sich an die rechte Achillessehne gegriffen. Die Verletzung könnte das Ende der Titelträume der Colts bedeuten, zumal sich auch Ersatzmann Riley Leonard am Knie verletzt hat. Indianapolis hat nach einem starken Saisonstart zuletzt drei Niederlagen kassiert.

Jones hatte als Free Agent einen Einjahresvertrag bei den Colts unterschrieben und sich nach dem Wechsel als Starting-Quarterback durchgesetzt. Dies bestätigte er danach mit starken Leistungen, auch wenn er nicht immer fit war. Der NFL-Profi hatte zuletzt mit Wadenbeinproblemen am linken Bein zu kämpfen, die neue Verletzung betrifft aber das rechte Bein.