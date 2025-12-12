Erst der Schlussspurt entscheidet, doch für die deutschen Skilangläuferinnen reicht es am Ende knapp nicht für einen Podestrang in der Schweiz.

Davos - Die Winzigkeit von acht Hundertstelsekunden hat den deutschen Skilangläuferinnen beim Weltcup in Davos zu einem Podestplatz im Teamsprint gefehlt. Coletta Rydzek musste sich im Zielsprint ihren beiden norwegischen Rivalinnen knapp geschlagen geben und wurde Vierte. Die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling gewannen klar mit mehr als drei Sekunden Vorsprung vor den drei nächsten Teams.

Rydzek und Laura Gimmler hatten mit der drittschnellsten Zeit bereits in der Qualifikation überzeugt. Die zweite deutsche Vertretung mit Theresa Fürstenberg und Laura Keck kam im Finale nach 7,2 Kilometern auf den achten Platz.