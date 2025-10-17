Der siebte Spieltag der NFL-Saison beginnt mit einer Überraschung. Die Cincinnati Bengals mit Ersatz-Quarterback Joe Flacco schlagen Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers.

Cincinnati - Quarterback Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers haben zum Auftakt des siebten Spieltages der NFL eine überraschende Auswärtsniederlage kassiert. Der 41-Jährige unterlag im Altstar-Duell der Spielmacher dem 40 Jahre alten Joe Flacco und dessen Cincinnati Bengals mit 31:33. Während die Steelers erstmals nach drei Siegen wieder verloren, beendeten die Bengals eine Durststrecke von vier Niederlagen in Folge.

Die beiden früheren Super-Bowl-Sieger führten ihre Teams in einem von Beginn an offensiv geführten Spiel an. Flacco brachte 31 seiner 47 Pässe zum Mitspieler und warf drei Touchdowns. Rodgers gelangen aufseiten von Pittsburgh sogar vier Touchdowns, doch er leistete sich auch zwei Interceptions.

Erster Sieg für Bengals mit Flacco

Herausragende Akteure abseits der Quarterbacks waren Bengals-Receiver Ja'Marr Chase, der 16 Pässe für 161 Yards fing und einen Touchdown erzielte, sowie Pat Freiermuth bei den Steelers. Er kam auf 111 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Für die Entscheidung sorgte Bengals-Kicker Evan McPherson, der wenige Sekunden vor Ende des Spiels ein Field Goal zum Endstand verwandelte.

Für Cincinnati war es der erste Sieg mit Flacco, seit dieser vor gut anderthalb Wochen von den Cleveland Browns zu den Bengals gewechselt war. Er soll die Lücke füllen, die durch die schwere Verletzung von Stamm-Quarterback Joe Burrow entstanden war. Burrow dürfte noch bis Dezember ausfallen, mit Flacco wollen die Bengals ihre Chancen auf die Playoff-Teilnahme wahren.