Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 149 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 149 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Theodor Luiz Rappsilber (SV Blau-Weiß Dölau) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Minute 64: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese (61. Scheffler), A. O. Haensch (73. Burghardt), Rappsilber (78. Geyer), Gros, H. Hensen, Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Groß, Köhler (69. Grüneberg), A. Hensen, Redmann

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Mrozik (46. Bakkush), Zawada (61. Sonco), Kuras, Schinkel, Seniura, May, Schmökel, Wróblewski (78. Yaghobi), Prielipp (85. Zahrt), Ndour

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149